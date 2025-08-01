İsrail ordusunun, Baalbek bölgesine toplam 7 hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Bombardıman, Bırital beldesinin tepelik alanları, Ayşiyye, Nasıriyye, El-Hureybe, Zahle, Şara ve El-Cermak çevresine yoğunlaştı. Aynı zamanda, ülkenin güneyinde yer alan El-Mahmudiyye ve El-Hardeli bölgeleri de hedef alındı.

Saldırılarda can kaybı veya maddi hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Lübnanlı güvenlik ve sivil savunma kaynakları, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Bölgedeki Gerilim Tırmanıyor

İsrail ile Hizbullah arasında son haftalarda artan karşılıklı saldırılar, özellikle Lübnan'ın güney sınırında tansiyonu yükseltmiş durumda. Uzmanlar, bölgedeki gerilimin daha geniş çaplı bir çatışmaya evrilebileceği konusunda uyarıyor.