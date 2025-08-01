Antalya'da eğitim gören otizmli çocuklar, yangınlara karşı ormanda temizlik yaptı. Çocuklar kısa sürede cam, plastik ve sera atıklarından oluşan onlarca torba çöp topladı.

Ülke genelinde son zamanlarda çıkan ve günlerce süren orman yangınlarında binlerce hektar alan küle döndü. Plastik ve cam atıklar da orman yangınlarının nedenlerinin başında geliyor. Antalya'nın Aksu ilçesindeki ormanların belli bölümlerinde de sera atıkları, plastik ve cam şişeler dikkati çekiyor. Akdeniz Otizm Derneği'ne bağlı okulda eğitim gören otizmli çocuklar, ilçedeki ormanlarda yangınlara karşı temizlik yaptı. Otizmli çocuklar, ormanda kısa süre içerisinde onlarca torba çöp topladı. Otizmli çocukların temizlik yaptığı alanda en çok cam şişe ve sera atıkları toplandı.

'ORMANLARIMIZI TEMİZLİYORUZ'

Çöp toplayan çocuklardan Neslihan Özdemir, "Ormanlarımızı temizliyoruz. Doğamızın, ormanlarımızın, ağaçlarımızın hiçbiri yanmasın. Burası çok pisti. Poşetleri ve çöpleri topladık. Yangına karşı önlem aldık. Ormanlarımızı temiz tutalım, yerlere çöp atmayalım" dedi.

'GELİP TEMİZLİK YAPMAK İSTEDİLER'

Akdeniz Otizm Derneği Başkanı Demet Çileli, "Son günlerde artan hava sıcaklıklarıyla beraber ülkemizin dört bir tarafında yangınlar var. Endişe ve üzüntüyle takip ediyoruz. Otizmli çocuklarımız ormanların neden yandığını sorduklarında bu durumu anlattık. Onlar da gelip, temizlik yapmak istedi. Biz de Aksu ilçesindeki okulumuzun etrafındaki ormanda atıkları toplamaya karar verdik. Kısa sürede çok fazla atık topladık ve bu bizi çok üzdü. Toplumsal seferberlik ilan edilmesi gerekiyor. Biz elimizden geleni yapmaya hazırız" diye konuştu.