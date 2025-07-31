Galatasaray, Victor Osimhen’i İstanbul’a getirerek transferde büyük bir adımı tamamladı. Akşam saatlerinde gerçekleşen görkemli karşılama sonrası yönetim, diğer hedefler için çalışmalarını hızlandırdı.

Kaleye Ederson Hamlesi

Kaleci transferi için PSG’li Gianluigi Donnarumma ve Manchester City’li Ederson gündeme alındı. Donnarumma’nın transfer ihtimalinin düşük olması nedeniyle rota Ederson’a çevrildi.

Galatasaray, Brezilyalı kaleciyle tüm şartlarda anlaşma sağladı. Manchester City’ye yaklaşık 10 milyon Euro teklif hazırlığında olan yönetim, İngiliz kulübünün 13 milyon Euro bonservis beklentisini düşürmeye çalışıyor.

Ederson’un Galatasaray’a gelmeye istekli olduğu ve Napoli’nin teklifini reddettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, transferi Lazio maçına kadar sonuçlandırmak istiyor.

Singo İçin Opsiyonlu Kiralama Planı

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Monaco forması giyen Wilfried Singo için harekete geçti. Hem sağ bek hem stoper oynayabilen Fildişili oyuncu için Monaco yüksek bonservis talep ediyor.

Yönetim, 5 milyon Euro kiralama + 15 milyon Euro zorunlu satın alma formülüyle Fransız ekibini ikna etmeyi hedefliyor.

Akanji İçin Kiralama Formülü Masada

Galatasaray’ın bir diğer hedefi ise Manchester City’nin İsviçreli stoperi Manuel Akanji. Oyuncuyla prensipte anlaşan sarı-kırmızılılar, İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmayı planlıyor.

Akanji’nin çok yönlü savunma yapısı ve Şampiyonlar Ligi tecrübesi, teknik heyetin bu transferde ısrarcı olmasına neden oldu.