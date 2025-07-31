Sporcularımızın şampiyonluk elde ettiği kategoriler şöyle:

Halil Kaan Köroğlu – U23 Hafif Kilo Erkekler Tek Çifte (BLM1x) İstanbul'da ormana yakın noktada fabrika yangını başladı! İçeriği Görüntüle

Enes Biber & Aytimur Selçuk – U23 Erkekler İki Tek (BM2-)

Cevdet Ege Mutlu – U23 Erkekler Tek Çifte (BM1x)

Bu sonuçlarla birlikte Türkiye, U23 Dünya Kürek Şampiyonası’nda en çok altın madalya kazanan ülkeler arasında yer aldı.

Türk Kürek Sporunda Tarihi Dönüm Noktası

Genç sporcuların elde ettiği bu başarı, Türk kürek sporunun uluslararası alandaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi. Aynı zamanda bu sonuç, Türkiye'nin U23 düzeyinde kürek sporunda ulaştığı en yüksek madalya performanslarından biri olarak kayıtlara geçti.

Gözler Artık Avrupa ve Olimpiyat Yolunda

Şampiyona sonrası yapılan açıklamalarda, milli kürekçilerin Avrupa ve olimpik hedeflere odaklanacağı, altyapıdan gelen bu güçlü jenerasyonun Türk sporuna uzun yıllar başarı getirmesi beklendiği ifade edildi.