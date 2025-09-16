Ümraniye Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde, ilk kez bir ön lisans veya lisans programına yerleşen öğrenciler için eğitim desteği programını hayata geçiriyor. Bu kapsamda, Ümraniye’de ikamet eden ve 18-25 yaş aralığında olan gençlere, aylık 1.700 TL olmak üzere toplamda 13.600 TL tutarında maddi destek sağlanacak. Eğitim desteği, 8 ay boyunca düzenli olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılacak.

‘GENÇLERİMİZİN EĞİTİM YOLCULUKLARINA KATKIDA BULUNUYORUZ’

Üniversite sınav sürecinde gençlerle birçok kez bir araya geldiklerini söyleyen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Gençlerimize olan inancımızı ve güvenimizi her fırsatta dile getirdik. Bugün görüyoruz ki bu güven boşa çıkmadı. Hepinizi yürekten tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Şimdi sıra bizde; sözümüzü tutuyor, gençlerimizin eğitim yolculuklarına katkıda bulunuyoruz” dedi.

Başvurular, 15 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında Ümraniye Belediyesi’nin resmi web sitesi üzerinden online olarak alınacak.