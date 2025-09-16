Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere verimli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla kurduğu Öğrenci Çalışma İstasyonları ağını genişletiyor. Daha önce 4 noktada hizmet veren istasyonlara bir yenisi eklendi.

OSTİM Metrosu içerisinde açılan “OSTİM Öğrenci Çalışma İstasyonu”, 160 metrekarelik kullanım alanıyla öğrencilere hizmet vermeye başladı. İstasyonda 34 kişilik oturma kapasitesinin yanı sıra bireysel çalışma bölümleri, kitap okuma ve dinlenme alanları bulunuyor. Ayrıca ücretsiz Wi-Fi hizmeti de sağlanıyor.

Yeni istasyon, pazartesi-cumartesi günleri 09.00-18.00 saatleri arasında öğrencilere açık olacak.