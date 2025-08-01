Yumaklı, başta Sakarya, Bilecik, Karabük, Eskişehir ve Bursa olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında çıkan yangınların Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındığını söyledi. Yangınların ardından ortaya atılan asılsız iddiaların, kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığını ifade etti.

“Yangınlar bitti, ama sosyal medyada ‘dezenformasyon yangını’ hız kesmeden devam ediyor. Sadece bugün Orman Genel Müdürlüğümüz 4 ayrı basın açıklaması yaptı. Ayrıca, İletişim Başkanlığı ile birlikte hazırladığımız ‘Orman Yangınlarıyla İlgili İddialar ve Gerçekler’ kitapçığını da kamuoyuyla paylaştık.” dedi.

“Yanan Alanların Her Bir Karışı Yeniden Yeşerecek”

Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü’nün 200 yıla yaklaşan tecrübesine ve sahada görev yapan orman kahramanlarının fedakarlığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu fedakâr emeğe saygısızlık edenlere karşı bıkmadan, usanmadan gerçekleri anlatacağız. Yanan alanların her bir karışı yeniden yeşerecek.”

Sosyal Medyada Dezenformasyona Karşı Mücadele

Yumaklı, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere karşı kamuoyunu uyardı:

“Burada rüzgâr değil, yalanlar uçuşuyor; yüksek sıcaklık yok ama aşırı doz dezenformasyon var. Üstelik bu alevleri mantık bile söndüremiyor.”

Tarım ve Orman Bakanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın birlikte yürüttüğü çalışmalarda, yangın sonrası alanların imara açılmasının mümkün olmadığı, mevzuatla da net bir şekilde belirlendiği tekrar hatırlatıldı.

Son iki haftada Sakarya, Bilecik, Karabük, Eskişehir ve Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında yangınlar çıktı.



Orman Genel Müdürlüğümüz hepsini tek tek söndürdü.



Peki şimdi ne yapıyoruz?

Alevleri değil, “yalanları” söndürmeye çalışıyoruz. Çünkü yangınlar bitti,… https://t.co/GxmT0cF8MX Tayfun Kahraman İçin Yeniden Yargılama Talebi İçeriği Görüntüle July 31, 2025