Kaza, saat 17.00 sıralarında Kestanelik Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Sezgin A. (41) kontrolündeki 34 UV 9357 plakalı minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç, yol kenarında bulunan otluk alana savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim ettiği minibüs şoförü Sezgin A., tüm müdahalelere rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza dolayısıyla bir kısmı trafiğe kapatılan cadde, minibüsün kaldırılmasının ardından araç trafiğine yeniden açıldı. Kazayla alakalı inceleme başlatıldı.

Özcan KILIÇ /İSTANBUL, (DHA)-