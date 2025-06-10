Kazalara sebep olan en önemli faktörler arasında hız ihlali (%48.1), şerit izleme ve değiştirme hataları (%18.5) ve geçiş önceliği kurallarının ihlali (%14.9) yer aldı. Bakan Yerlikaya, yerleşim yerlerinde 18, yerleşim yeri dışında ise 26 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti.

Radar Uygulamaları Kazaları Azalttı

Bayram tatili boyunca otoyollarda sık aralıklarla yapılan radar uygulamalarının ölümlü trafik kazalarını önemli ölçüde azalttığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, hız sınırının 140 km olduğu otoyollarda can kaybının yaşanmadığını, hız sınırının 130 km olduğu otoyollarda ise 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ancak, radar denetimlerinin daha seyrek yapıldığı yollarda ölümlü kazalar arttı. Hız sınırı 50-80 km arasında olan bölgelerde 22 vatandaş, 90-110 km arasında değişen yollar üzerinde ise 20 vatandaş hayatını kaybetti.

Alkol ve Trafik İhlalleri Ölümlü Kazalara Sebep Oluyor

Tatil süresince meydana gelen kazalarda 14 motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olan vatandaş hayatını kaybetti. İzmir’de gerçekleşen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada sürücünün alkollü araç kullanmaktan ehliyetine daha önce üç kez işlem yapıldığı ve kaza günü ehliyetinin geçici olarak geri alındığı tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, bayram tatilinde meydana gelen ölümlü trafik kazalarının detaylı şekilde incelendiğini ve kamuoyuna açıklamalarda bulunmaya devam edeceklerini belirtti.

Kurban Bayramı tatili boyunca 3 bin 913 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda olay yerinde maalesef 44 vatandaşımız hayatını kaybetti; 6 bin 370 vatandaşımız da yaralandı.



Hayatını kaybeden 44 vatandaşımız 54 ayrı trafik kuralı ihlali gerçekleştirdi. Bunların:



🔻%48.1’i hız… pic.twitter.com/jc2hhn44Lq — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 10, 2025