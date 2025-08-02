Olay, 31 Temmuz Perşembe günü saat 15.30 sıralarında Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gecekonduda yaşayan Oktay Barbaros ile ev arkadaşı Ferhat O., sabah saatlerinde markete giderek yumurta aldı. Ardından Barbaros, aldıkları yumurtaları tabağa koyarak çırpmaya başladı. O sırada henüz bilinmeyen bir nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ferhat O., eline aldığı bıçakla ev arkadaşı Oktay Barbaros'un boğazını kesti. Olayın ardından Ferhat O. kaçarken, Oktay Barbaros olay yerinde hayatını kaybetti.

YUMURTA ÇIRPARKEN BOĞAZINI KESTİ

Yaşananların ardından mahalleden 2 kişinin kahvaltıya çağırdığı Oktay Barbaros mesajlara cevap vermedi. Bunun üzerine Barbaros'un arkadaşı olan 2 kişi, eve gitti ancak kapıyı açan olmadı. İçeri giren 2 kişi Barbaros'u yerde hareketsiz şekilde yatarken gördü. Polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Polis ekipleri, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sağlık ekipleri ise yaptığı ilk incelemede, Barbaros'un hayatını kaybettiğini belirledi.

CİNAYETTEN ÖNCE MARKETTE ALIŞVERİŞ YAPMIŞ

Cumhuriyet Savcısı ve Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Oktay Barbaros'un cesedi, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Diğer yandan Ferhat O.'nun marketten yumurta aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Öldürülen Oktay Barbaros'un Kayseri'den İstanbul'a çalışmak için geldiği öğrenildi. Barbaros'un evli ve 4 çocuk babası olduğu bilgisine de ulaşıldı.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİ: HATIRLAMIYORUM

Öte yandan tutuklanan Ferhat O.'nun olaydan sonra Fatih Aksaray'a gittiği tespit edildi. Cep telefonu da yanında olan şüpheli, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan Ferhat O. 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde olayı hatırlamadığını söyleyen Ferhat O.'nun psikolojik tedavi gördüğü, madde bağımlısı olduğu ve daha önce tedavi için hastaneye yatırıldığı öğrenildi.