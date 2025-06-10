Partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Kılıç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti. Ayrıca, Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisinin uluslararası sularda İsrail tarafından durdurulmasına sert tepki göstererek, bu müdahalenin yalnızca bir tekneye değil, Akdeniz’e kıyısı bulunan tüm ülkelerin egemenlik haklarına yönelik bir saldırı olduğunuvurguladı.

Gıda Güvenliği Milli Meseledir

Ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunan Kılıç, tarım sektörünün zor durumda olduğunu ve döviz kuru nedeniyle üreticilerin büyük sıkıntılar yaşadığını ifade etti. Tarımda yaşanan olumsuzlukların gıda güvenliği açısından bir milli mesele olduğunu belirten Kılıç, Türkiye’nin gıda ve enerji alanında dışa bağımlılığını azaltacak önlemler alması gerektiğini söyledi.

Kamu İşçileri İçin Refah Payı Talebi

Kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerine de değinen Kılıç, Türk-İş ve Hak-İş’in sunduğu tekliflere hükümetin üç aydır yanıt vermediğini dile getirdi. Kamu işçilerinin maaşlarında enflasyonun üzerinde bir artış yapılması ve refah payından yararlandırılması gerektiğini ifade eden Kılıç, ücret dengesizliklerinin giderilmesi için eşit işe eşit ücret ilkesinin uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Meclis kapanmadan kök maaş düzenlemesinin çıkarılmasının şart olduğunu belirten Kılıç, emeklilerin ekonomik sıkıntılarının bir an önce çözülmesi gerektiğini vurguladı.