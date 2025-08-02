GONCAGÜL KONAŞ



HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplu iş sözleşmesi sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Kamu çerçeve protokolü görüşmelerinde yaşanan gecikmelerin konfederasyonlardan kaynaklanmadığını vurgulayan Arslan, süreci hızlandırmakta sorumluluğun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait olduğunu belirtti. Türk-İş ile yaşanan tartışmalara ve G20 toplantılarına katılımı üzerinden yöneltilen eleştirilere de yanıt veren Arslan, konfederasyon olarak ortak sorunlar karşısında birlik içinde hareket etmenin önemine dikkat çekti.

“ÇALIŞMA BAKANLIĞI’NIN SÜRECİ DAHA HIZLI GERÇEKLEŞTİRME İMKÂNI VARDI”

Toplu iş sözleşmesi sürecinde yaşanan gecikmeye dikkat çeken Arslan, “Bu toplu iş sözleşmesinin hastalanmaya tam tersine uygun gecikmesinin nedeni asla konfederasyonumuz ve konfederasyonlar değil. Maalesef, Çalışma Bakanlığı’nın bu süreci daha hızlı gerçekleştirme imkânı varken bu yapılamadı.” dedi.

Arslan, kamu çerçeve protokolü görüşmelerinin sürecine dair ise şunları kaydetti:

“Haziranın sonu, temmuzun sonuna kadar geçen süreçte toplu sözleşmeyi esas alacak kamu çerçeve protokolüyle ilgili tartışmalar yoğunlaştı. Bu görüşmeler süresi içerisinde iki konfederasyon olarak özellikle yapıcı bir tutum sergiledik.”

“TÜRK-İŞ İLE ORTAK HAREKET ÖNEMLİ AMA BAZI AÇIKLAMALAR TALİHSİZ”

Konfederasyonlar arası ilişkilere dair değerlendirmede bulunan Arslan, “Türk-İş Konfederasyonu'nda yapılan bazı talihsiz açıklamalar var. Bu tür yaklaşımlar birlikteliğimize zarar verir.” ifadelerini kullandı.

“Toplu sözleşme süreci devam ederken karşılıklı görüşmeler sürerken birbirimize olan ilişkilerimizi zedeleyecek açıklama, konuşma ve benzeri durumlardan uzak kalmak gerekiyor.” diye konuşan Arslan, bugüne kadar bu hassasiyeti gözetmeye özen gösterdiklerini belirtti.

“G20’YE KATILIMIMIZ ELEŞTİRİLEMEZ”

G20 toplantılarına katılımı nedeniyle yöneltilen eleştirilere de değinen Arslan, “Sayın Genel Başkan Ergün Atalay’ın bilgi eksikliğiyle böyle bir açıklama yaptığını düşünüyorum. Ben G20 toplantısına katılmadım. G20 toplantılarının doğal üyesiyiz ve orada konuşma yapmamız aylar öncesinden planlanmıştı.” dedi.

G20 zirvesinde yaptığı konuşmaya dair detay veren Arslan, “Filistin Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Şair ve Kadın Komitesi Başkanı bizi arayarak G20’de seslerini duyurmamızı istedi. Biz de toplantıda Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı katliamlara ve uygulanan ambargolara karşı bir konuşma gerçekleştirdik.” diye konuştu.

“EKONOMİK SOSYAL KONSEY ZATEN TOPLANMIYOR”

Ekonomik Sosyal Konsey toplantılarına dair iddialara da yanıt veren Arslan, “Ekonomik Sosyal Konsey Türkiye'de 2009'dan bu yana toplanmıyor. Eğer böyle bir toplantı olsaydı mutlaka bizim de haberimiz olurdu.” ifadelerini kullandı.

“KOORDİNASYONUN EN GÜÇLÜ AKTÖRÜ HAK-İŞ’TİR”

Kamu çerçeve koordinasyon kurulu içindeki temsiliyet oranına vurgu yapan Arslan, “Koordinasyonumuzun kamu çerçevesindeki üye sayısı bakımından en fazla yere sahip olan HAK-İŞ’tir. Dolayısıyla bu sorumlulukla hareket ediyoruz.” dedi.

“REKABETE RAĞMEN ORTAK SORUNLARDA BİRLEŞTİK”

Türk-İş ile iş birliğinin önemine değinen Arslan, “Siyasi partilerin aynı maddelerde uzlaşamadığı bir dönemde HAK-İŞ ve Türk-İş ortak bir çalışma yürütüyor. Ortak sorunlarımız konusunda bir araya gelme başarısını önemsiyorum.” ifadelerini kullandı.

“GREV KARARLARINI AÇIKLAMAMIZ GEREKİR Mİ?”

Toplantının sonunda grev kararlarına dair gelen eleştirilere de değinen Arslan, “Konfederasyonumuz başta Orman Genel Müdürlüğü olmak üzere, Çaykur, DSİ ve benzeri pek çok kritik iş kolunda grev hakkını kullanma imkânına sahiptir. Ancak bu tür polemiklere girmeyeceğiz.” dedi.

Arslan, sürecin bundan sonraki seyrine ilişkin olarak da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve Çalışma Bakanı ile randevu taleplerinde bulunduklarını ve süreci yakından takip ettiklerini kaydetti.