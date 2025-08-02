Zorlu ekonomik şartlarda vatandaşlara nefes aldıracak bir destek daha geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin sofralarına katkı sunmak için toplamda 121 milyon 35 bin TL tutarında et desteği sağladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB), sosyal destek programı kapsamında 201.725 haneye 600 TL tutarında et desteği yatırıldığını duyurdu. Destek, ailelerin Başkent Kartlarına doğrudan yüklendi. Toplamda 121 milyon 35 bin TL ödeme yapılan destek ile hem temel gıda ihtiyacına katkı sağlandı hem de kentteki sosyal dayanışma güçlendirildi. Belediye, ilerleyen dönemlerde destek programlarını genişletmeyi ve daha fazla haneye ulaşmayı hedefliyor. Gıda Fiyatlarında Dikkat Çeken Değişim: 37 Üründen 19’unda Artış İçeriği Görüntüle