Türkiye, komşusu Suriye’ye doğal gaz sevkiyatına resmen başladı. Yıllardır gündemde olan Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden ilk gaz akışı Kilis’ten sağlandı.

Enerji alanında önemli bir adım daha atıldı. Türkiye ile Suriye arasında kurulan doğal gaz boru hattı faaliyete geçti. İlk akış, Kilis üzerinden sağlandı.

Boru hattı üzerinden günlük 6 milyon metreküp doğal gazın Suriye’ye ulaştırılması planlanıyor. Sevkiyatın, Suriye’nin özellikle enerji ihtiyacı yüksek bölgelerine yönlendirilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, bu adımın hem bölgesel enerji iş birliği açısından hem de ekonomik ilişkilerin canlanması yönünde önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Doğal gaz sevkiyatının teknik sorumluluğu BOTAŞ tarafından yürütülürken, sınır ötesi enerji akışının güvenliği de ilgili kurumlarca takip ediliyor. Sevkiyatın devamlılığı, güvenlik ve teknik koşulların sürekliliğine bağlı olacak.