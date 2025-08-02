Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 11 yıllık müzik öğretmeni Erol Koçak (41), hayali olan tekneyi yaparak Van Gölü'ne açıldı. 400 bin lira harcayarak 7 ayda tamamladığı teknesiyle göle açılan Koçak, öğrencisi ve kuzeni ile birlikte ilk olarak sahil çevresinde ve Van Gölü'nde çöp topladı. Koçak, "Sıfır Atık projesi kapsamında topladığımız pet şişeleri geri dönüşüme kazandırıyoruz" dedi.

Ören Mahallesi'nde yaşayan ve Sevim Kürüm Anadolu Lisesi'nde müzik öğretmeni olarak görev yapan Erol Koçak, geçen yıl hayali olan teknesini yapmaya karar verince arkadaşına ait dükkanı kiralayarak atölyeye dönüştürdü. Tekne yapımı ile ilgili internette araştırmalar yapıp, videolar izleyen Koçak, bir taraftan da tanıdığı mühendislerle konuşup, aldığı tavsiyelerle teknesini yapmaya başladı. Koçak, yaklaşık 400 bin lira harcadığı 5 metre uzunluğu, 2 metre genişliği ve 350 kilo ağırlığı olan tekneyi, 7 ayda tamamlamayı başardı.

'TESTLERİ YAPILDI'

Koçak, büyük emek harcayarak yaptığı teknesini geçen hafta suya indirdi. Hayalini gerçekleştirdiği için büyük mutluluk yaşayan Koçak, "Tekne yapmak hep arzu ettiğim bir durumdu. Hayalimi gerçekleştirmeye karar verdiğimde bir arkadaşıma ait yeri atölyeye çevirdim. Daha sonra kendi imkanlarım ile teknenin bütün teknik ve fiziki malzemelerini sipariş edip, getirttirdim. Tekne toplamda bana 400 bin TL'ye mal oldu. Okulun dışında boş zamanlarımda hep atölye de teknenin yapım aşamasına geçtim. Mühendisler tarafından da testleri yapıldı ve mavi sulara teknemizi bıraktık" dedi.

'VAN GÖLÜ KİRLENMESİN, TEMİZ KALSIN'

Kuzeni Muhammet Koçak ve öğrencisi Eren Bülbül ile önce sahilde sonra da gölde çöp toplayan Koçak, "Van Gölü bizim için hassas bir noktadadır. Endemik bir tür olan inci kefalleri burada yaşıyor. Bunları yaşatmak ve bizden sonrakilere ulaştırmak görevimiz. Bende bu sorumlulukla hareket ederek yanıma kuzenimi ve öğrencimi alarak, göl sularında ve sahil bandında pet şişe ve çöp topladık. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın, Sıfır Atık projesi kapsamında topladığımız pet şişeleri geri dönüşüme kazandırıyoruz. Umarım herkes bu duyarlılıkla hareket eder. Son olarak şunu söylemek isterim; Van Gölü kirlenmesin, temiz kalsın" diye konuştu.