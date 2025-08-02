Dizideki başarılı performansı, kendi sesiyle seslendirdiği şarkılar ve güçlü oyunculuğuyla öne çıkan Özdemir, “Eşref ve Nisan’ın aşkı beni içine çekti” diyerek diziye olan bağlılığını vurguladı. Yaz sezonunda enerji topladığını belirten oyuncu, “Yeni sezon için daha çok dinlenmeye odaklıyım” dedi.

“Nisan Bildiğim Yerden Geldi”

Eşref Rüya’da genç bir şarkıcı olan Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir, karakteriyle arasında bağ kurduğunu şu sözlerle ifade etti:

“Nisan'ın mücadeleci ruhu, İstanbul gibi büyük bir şehirde kardeşini okutma çabası ve kendi kariyerini inşa etmesi beni etkiledi. Bu hikaye bana bildiğim bir yerden geldi.”

Yeni sezonda Nisan karakterinin daha da derinleşmesini umut ettiğini söyleyen Özdemir, izleyicileri güçlü bir hikâyenin beklediğini de belirtti.

“Eşref ve Nisan’ın Aşkı Pişmesi Beklenen Bir Aşk”

Dizideki aşk hikâyesinin yeni nesil için farklı bir deneyim sunduğunu ifade eden Özdemir:

“Uzun zamandır görmediğimiz, yeni kuşağın pek deneyimlemediği bir aşk bu. Daha uzaktan, daha hayal kurarak gelişen, pişmesi beklenen bir aşk. Bu beni içine çekti.”

“Aşkın Kısa Sürmesi Kıymetli”

Demet Özdemir, aşk ve sevgi kavramlarını birbirinden ayırarak çarpıcı bir açıklamada bulundu:

“Bence aşkın kısa sürmesi kıymetli. Aşk; kimya, merak ve elde edememekle ilgili. Aşk uzun sürseydi, sevgi bu kadar özel olabilir miydi? Sevgi uzun vadeli bir şey.”

Eşref Rüya Yeni Sezonda Kanal D’de

Tims&B Productions imzalı Eşref Rüya, yeni sezonda da Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Nisan ve Eşref’in hikâyesi, duygusal derinliği ve güçlü oyunculuklarıyla yine çok konuşulacak.