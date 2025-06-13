Şevval ATEŞ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak Metrosu Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada İBB'ye yönelik operasyonlara ve Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin tutuklama ile AKP'ye geçmesine tepki göstererek, "Kendileri seçim kazanmış gibi selfie çektirerek onu kutluyor. Bunun demokraside yeri nedir?" diye konuştu.

Mamak Metrosu hakkında teknik bilgiler veren Mansur Yavaş, Dikimevi–Natoyolu Metro Hattının 7,46 kilometre uzunluğunda olacağını, bu hat üzerinde 8 istasyonumuz yer alacağını ve hattın yeraltında geçeceğini belirterek “İlk ihalemizi 15 Ocak 2024’te yaptık. Ancak gelen teklifler beklenenin çok üzerindeydi. En düşük teklif 575 milyon Euro’nun üzerindeydi. Bu rakam kamu kaynaklarını koruma ilkemizle bağdaşmadığı için ihaleyi iptal ettik.

“6 MİLYAR BORÇ ÖDEDİK”

Sonuç olarak, 22 Kasım 2024’te çıktığımız ihalede, 387 milyon 850 bin Euro eşdeğerinde teklif aldık. Bu yeni teklif, önceki ihaleye göre yaklaşık 6,7 milyar lira daha düşük. Yani ciddi oranda bir tasarruf sağlandı.

Bizi metro yapmamakla eleştiriyorlar ama biz göreve geldiğimizden bu yana tam 6 milyar liralık borç ödedik. Bu da 45 kilometre uzunluğunda bir metro hattına denk geliyor. Göreve başladığımızda, Ankara’da yatırım programına alınmış, onaylı tek bir metro projesi bile yoktu.” diye konuştu

ÜCRETSİZ AKTARMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, otobüs ve metrolarda artık vatandaşlardan ücret alınmayacağını belirterek şunları söyledi.:

“EGO Genel Müdürlüğü’müz bünyesinde metro ring hatlarını çoğaltıyor, “ücretsiz aktarma” uygulamasına geçiyoruz. Metrodan otobüse ya da otobüsten metroya yapılan ilk aktarmalar, “ücretsiz” olacak. Kent içi trafiğini rahatlatacak olan uygulamamız, 1 Temmuz itibarıyla başlıyor.

Bu şehirde yaşayan herkesin hakkı olan adil, erişilebilir ve çağdaş ulaşımı sağlamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hep birlikte daha yaşanabilir bir Ankara için çalışmaya devam edeceğiz."