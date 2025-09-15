İzmir’in Buca ilçesinde belediye işçilerinin başlattığı grev, ilçeyi çöp krizine sürükledi. Günlerdir toplanmayan çöpler, cadde ve sokaklarda metrelerce yığılarak çevre kirliliği ve sağlık riski oluşturuyor.

Özellikle ana arterlerde ve toplu taşıma duraklarının yakınlarında oluşan çöp yığınları, kötü koku ve görüntü kirliliğinin yanı sıra sinek ve haşere sorununa da yol açıyor. Mahalle sakinleri, “Artık çöp yığınlarının arasından geçerek evimize giriyoruz. Hastalık kapmaktan korkuyoruz” diyerek duruma tepki gösteriyor.

Vatandaşlar, belediye ve sendika yetkililerine sorunun bir an önce çözülmesi çağrısı yaparken, çöp yığınları sosyal medyada da büyük yankı uyandırıyor.