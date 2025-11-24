İstanbul, Sultangazi'de motosikletle gelen şüpheliler cam üzerine faaliyet gösteren iş yerine silahla ateş açtı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Yunusemre Mahallesi 1410. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile gelen şüpheliler, cam üzerine faaliyet gösteren iş yerine silahla ateş açarak kaçtı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alarak saldırıyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde iş yerine 2 kurşunun isabet ettiği belirlendi. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.