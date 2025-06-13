Vali Aksoy, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla gerçekleşen ziyarette yaptığı açıklamada, Jandarma Teşkilatının milletin huzuru, asayişin temini ve devletin güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak canla başla hizmet veren, tarihi şan, şeref ve başarılarla dolu temel kurumlarımızdan biri olduğunu kaydetti.

Devletin en köklü ve deneyimli kuruluşları arasında yer alan Jandarma Genel Komutanlığının iyi eğitimli personeli, modern donanımı, disiplini, kabiliyeti, vatan sevgisi ve vazife anlayışıyla her zaman takdiri hak ettiğini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda hukuka, insan hak ve özgürlüklerine, demokratik değerlere bağlılığı ile milletimizin gönlünde yer etmiştir. Gücünü yasalardan, desteğini aziz milletimizden alan Türk Jandarma Teşkilatımız, ülkemizin güvenliği, asayişin sağlanması ve milletimizin huzuru için milletimizle iç içe görevlerini yerine getirmektedir. Jandarma Genel Komutanlığı'nın 186. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, şerefli üniforma içinde bu ülkeye hizmet etmiş ve hizmet eden herkesi saygıyla selamlıyorum. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. İl Jandarma Komutanlığımızın tüm mensuplarına sağlık ve mutluluklar diliyorum."

Tuğgeneral Demir ise ziyarette kabulden dolayı Vali Aksoy'a teşekkür ederek, hafta boyunca yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Ziyaret fotoğraf çekimiyle sona erdi.