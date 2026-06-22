Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bulunan bir maden ocağında yaşanan iş kazası, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Böğürtlen Mahallesi'ndeki maden sahasında çalışan iki işçi, dengesini kaybederek taş kırma kuyusuna düştü.

Edinilen bilgilere göre, maden ocağındaki demir platform üzerinde görev yapan Nihat E. (27) ile Bekir A. (52), çalışma sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle dengelerini kaybederek kuyunun içine düştü.

Ekipler Hızla Olay Yerine Sevk Edildi

Kazanın ardından çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralı işçilere ulaşabilmek için kurtarma çalışması başlattı.

İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu kuyudan çıkarılan iki işçi, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Sağlık Durumları İyi

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla İlgili İnceleme Başlatıldı

Yetkililer, iş kazasının nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla olayla ilgili inceleme başlatırken, maden sahasındaki güvenlik koşulları da mercek altına alındı.