Hatay'ın Samandağ ilçesi, kültür ve sanat dolu günlere ev sahipliği yapmaya başladı. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Samandağ Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Ulusal Samandağ Kültür, Sanat, Tarih ve Turizm Festivali, Hızır Parkı'nda gerçekleştirilen açılış programıyla başladı.

İlçenin kültürel mirasını, tarihi zenginliklerini ve turizm potansiyelini daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlayan festival, dokuz gün boyunca birbirinden farklı etkinliklerle ziyaretçileri ağırlayacak.

Dokuz Gün Boyunca Dolu Dolu Program

Festival kapsamında konserler, kültür-sanat gösterileri, söyleşiler, sergiler ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenecek. Her yaştan katılımcıya hitap edecek programlarla Samandağ’da festival atmosferi yaşanacak.

Etkinliklerin ilçenin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlaması, aynı zamanda bölge ekonomisine de hareketlilik kazandırması hedefleniyor.

İlk Günün Yıldızı Yüksek Sadakat Oldu

Festivalin açılış gününde sahne alan Yüksek Sadakat, sevilen şarkılarıyla alanı dolduran müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Grup, performansıyla festivale güçlü bir başlangıç yaparken, katılımcılar da şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Samandağ’ın Değerleri Tanıtılacak

Festival süresince farklı sanatçılar, yerel müzik grupları ve kültür temsilcileri de sahne alacak. Organizasyonla birlikte Samandağ’ın tarihi, doğal ve kültürel değerlerinin tanıtılması, ilçenin turizm potansiyelinin daha görünür hale getirilmesi amaçlanıyor.

Kültür, sanat ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan festival etkinlikleri, dokuz gün boyunca Hızır Parkı’nda devam edecek.