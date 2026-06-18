Kaza, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Volkan O. yönetimindeki 26 T 0134 plakalı ticari araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu savruldu. Kaldırıma çarpan araç takla atarak ters döndü.

Kazada sürücü Volkan O. yara almazken, araçta yolcu olarak bulunan Nilgün K. ile O.Y. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.