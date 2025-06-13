Edinilen bilgilere göre olay, Kızılay-Koru metro hattının Söğütözü istasyonunda öğle saatlerinde meydana geldi. İstasyonda bulunan bir vatandaşın ifadesine göre, genç bir kadın raylara atlayarak intihar etti. Olay sonrasında panik yaşayan vatandaşlar bölgeden uzaklaşırken, seferler durduruldu ve olay yerine gelen ekipler genç kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.

EGO'dan açıklama!

Seferlerin o bölgede durmasının ardından EGO Genel Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "13 Haziran 2025 saat 14.53 itibariyle Söğütözü İstasyonu'nda hatta izinsiz giriş yapılması nedeniyle tren seferleri durduruldu. Bu kapasite, Kızılay – ODTÜ istasyonları arasında mekik tren seferleri ile alternatif ulaşım sağlanmaktadır. Söğütözü İstasyonu'nda trenler durmayacaktır. Yolcularımızın muaf olmaları için MTA – Milli Kütüphane istasyonları arasında otobüs ring seferleri başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın dikkatine sundukları, anlayışları için teşekkür ederiz."