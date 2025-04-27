1 Ocak-24 Nisan 2025 tarihleri arasında trafik ekipleri, hız ihlali nedeniyle toplam 2 milyon 126 bin 384 işlem gerçekleştirdi. Ayrıca Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) üzerinden 1 milyon 992 bin 787 işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya, hız sınırlarını aşmanın yalnızca birkaç dakika erken varmak için kendi ve başkalarının hayatını riske atmak anlamına geldiğini belirterek, "Hız kazandırmaz, hayatımızdan çalar" uyarısında bulundu.

Emniyet ve Jandarma Ekiplerinden Yoğun Trafik Denetimleri

Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri, 17-24 Nisan 2025 tarihleri arasında toplamda 3 milyon 641 bin 525 araç denetledi. Yapılan denetimlerde çeşitli trafik ihlalleri tespit edildi:

162 bin 64 hız ihlali

29 bin 68 periyodik muayenesi yapılmamış araç

26 bin 672 emniyet kemeri kullanmayan sürücü

17 bin 773 sürücü belgesiz araç kullanan kişi

7 bin 879 zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan araç

Bu işlemlerle birlikte toplamda 524 bin 100 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Trafik Güvenliği İçin Önceliğimiz Hız Değil, Güvenlik Olmalı

Bakan Yerlikaya, hız ihlallerinin sonuçlarının çok ağır olabileceğine dikkat çekerek, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" diyerek trafik güvenliğine vurgu yaptı.