Derneğimizin olağan genel kurulu toplantısı 11/05/2025 tarihinde dernek merkezi olan Öveçler Mah. Çetin Emeç Bulvarı 1065. Cad 1292. Sok. No:8/13-16 Çankaya/ Ankara adresinde Saat: 11:00’de aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 18.05.2025 tarihinde
Çardak Restaurant Çamlıca mahallesi Fatih Sultan Mehmet bulvarı no 212 Yenimahalle Ankara adresinde saat 19:00’da yapılacaktır.
Duyurulur.
Yönetim Kurulu
Gündem:
1- Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
2- Divan başkanı ve katip üyelerin seçimi
3- Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunması görüşülmesi
4- yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının ayrı ayrı ibraası
5- Yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış