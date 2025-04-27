Derneğimizin olağan genel kurulu toplantısı 11/05/2025 tarihinde dernek merkezi olan Öveçler Mah. Çetin Emeç Bulvarı 1065. Cad 1292. Sok. No:8/13-16 Çankaya/ Ankara adresinde Saat: 11:00’de aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 18.05.2025 tarihinde

Çardak Restaurant Çamlıca mahallesi Fatih Sultan Mehmet bulvarı no 212 Yenimahalle Ankara adresinde saat 19:00’da yapılacaktır.

Duyurulur.

Yönetim Kurulu

Gündem:

1- Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

2- Divan başkanı ve katip üyelerin seçimi

3- Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunması görüşülmesi

4- yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının ayrı ayrı ibraası

5- Yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi

6- Dilek ve temenniler

7- Kapanış