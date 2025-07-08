Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ana muhalefet cephesi ile sol ittifaklar ve meclis gündemine dair değerlendirmeler yapıldığı öğrenildi.

Gökçe Gökçen de Eşlik Etti

CHP lideri Özgür Özel’in yanında partinin genç ve etkili isimlerinden Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen yer aldı. Görüşmenin dostane bir atmosferde geçtiği belirtilirken, kamuoyunda “muhalefet cephesinde yakınlaşma” olarak yorumlandı.

Meclis Gündemi ve Ortak Mücadele Konuşuldu

Görüşmede Meclis’teki güncel yasa teklifleri, yargı bağımsızlığı, emekçi hakları ve çevre mücadeleleri gibi başlıkların ele alındığı tahmin ediliyor. İki liderin de demokratik siyaset, özgürlükler ve adalet temelli bir ortak mücadele zemini üzerinde fikir alışverişinde bulunduğu belirtiliyor.

Muhalefetten Birlik Mesajı

Özgür Özel ve Erkan Baş’ın buluşması, özellikle siyasi baskıların arttığı ve muhalefet partilerine yönelik yargı süreçlerinin tartışıldığı bir dönemde gerçekleşti. Bu görüşme, kamuoyunda “muhalefet cephesinde koordinasyon arayışı” olarak değerlendirildi.