GONCAGÜL KONAŞ

Gençlerbirliği’ne gönül veren iş insanlarını bir araya getiren GBİAD’ın Genel Başkanı Sinan Aydın, camiayla kurduğu bağı ve derneğin gelecek vizyonunu anlattı. “Bu kültürle büyüdük” diyen Aydın, tribün ahlakından altyapı yatırımlarına, kadın futbolundan kulüplerin ekonomik sorunlarına kadar geniş bir çerçevede değerlendirmelerde bulundu. Aydın’a göre asıl hedef, Gençlerbirliği’ne uzun vadeli, sürdürülebilir destek sunmak.

“GBİAD YALNIZCA GENÇLERBİRLİĞİ’NE HİZMET İÇİN KURULDU”

GBİAD’ın 2019 yılında kurulduğunu hatırlatan Aydın, derneğin amacının yalnızca Gençlerbirliği camiasına hizmet etmek olduğunu belirtti. “Tüzüğümüzde de yer aldığı gibi, derneğimizin en önemli amacı Gençlerbirliği Kulübü’ne ve camiasına iş insanları olarak maddi ve manevi destek sunmaktır.” dedi.

Kuruluşunda "Gençlerbirliği İş Adamları Derneği" ismiyle yola çıktıklarını ifade eden Aydın, daha sonra bu ismin “Gençlerbirliği İş İnsanları Derneği” olarak değiştirildiğini söyledi. “İş adamı kavramı sadece erkekleri kapsayan bir ifade gibi algılanıyordu. Kadınlardan ve çeşitli örgütlerden gelen yapıcı eleştiriler doğrultusunda, daha kapsayıcı bir kavram olan iş insanı ifadesini tercih ettik.” diye konuştu.

“KADIN SEYİRCİ VE DELEGE SAYIMIZ OLDUKÇA YÜKSEK”

Aydın, Gençlerbirliği tribünlerinin diğer kulüplerden farklı olduğuna dikkat çekerek, “Kadın seyircilerimizin sayısı çok fazla. Kadın delegelerimiz de var. Kültür düzeyi yüksek bir taraftar kitlemiz var ve bunun içinde kadınların yeri çok özel.” dedi.

Tribün kültürüne de değinen Aydın, “Tribünlerimizde küfür ve hakaret kesinlikle duyulmaz. Maç yönetimini beğenmeyen seyircilerimizin en sert tepkisi ‘hakem dışarı’ şeklindedir. Bu, diğer kulüplerde de olması gereken ama maalesef çok fazla göremediğimiz bir özellik.” ifadelerini kullandı.

“ALTYAPIMIZDA 1200 ÇOCUK EĞİTİM ALIYOR”

Gençlerbirliği’nin altyapısının sadece Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı altyapılarından biri olduğunu söyleyen Aydın, “Dokuz yaşından on dokuz yaşına kadar futbol okullarımız dahil yaklaşık 1200 çocuğumuz kulübümüzün altyapısında eğitim alıyor.” dedi.

Bu çocukların büyük bölümünün toplumun farklı sosyoekonomik kesimlerinden geldiğini vurgulayan Aydın, “Yeteneği çok yüksek ama ekonomik zorluk yaşayan çocuklarımız var. Onlara burs sağlayacak bir proje üzerinde çalışıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Kadın futbol takımıyla ilgili de bilgi veren Aydın, “Kadın futbol takımımızda yaş ortalaması 18-20 civarında. Erkeklerde olduğu gibi 9 yaşından itibaren başlayan bir sistemimiz şu an için yok. Ancak kulüp olarak yetenekli kız çocuklarını tespit ettiğimizde aşama aşama takıma kazandırıyoruz.” dedi.

“KULÜPLER BAŞKAN ve YÖNETİCİLERİN CEBİNDEN ÇIKAN PARAYLA AYAKTA KALAMAZ”

Türkiye’de spor kulüplerinin en büyük sorununun ekonomik sıkıntılar olduğunu belirten Aydın, “Futbol, başlı başına bir endüstri. İyi yönetilemezse kulüpler ayakta kalamaz. Bunun birçok örneğini görüyoruz. Yalnızca kulüp başkanlarının ve yöneticilerin bireysel katkılarıyla bir kulübün uzun vadeli yaşaması mümkün değil. Yeni gelir kaynakları bulunmak zorundayız. Altyapılar güçlendirilmeli, genç ve yetenekli özel oyuncular yetiştirilmeli, reklam ve sponsorluklar doğru şekilde planlanmalı.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Mevzuatta da sıkıntılar bulunduğuna işaret eden Aydın, “Yürürlükte olan spor yasalarında uygulaması zor olan maddeler var ve bu düzenlemelerin maalesef pratikte karşılıkları yok. Bu mevzuatın pratikte daha işler hale getirilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“ÜYELİKTE KRİTERİMİZ GENÇLERBİRLİĞİ'NE GÖNÜL VERMEK”

GBİAD’ın üye alımında belli kıstasları olduğunu da aktaran Aydın, “Her isteyen derneğimize üye olamaz. Gençlerbirliği’ne gönülden bağlı insanlar derneğe dahil ediliyor. Sayıca büyümek gibi bir derdimiz yok. Nitelikli bir gönüllülük önceliğimiz. GBİAD Gençlerbirliği’nin sahip olduğu kültür ve geleneklerle büyüyor.” diye konuştu.

Şu an yaklaşık 130 üyeleri olduğunu belirten Aydın, bu üyelerin farklı sektörlerden olduğunu söyledi: “Sanayiciler, önemli ticari işletmeler, hukukçular, eğitimciler, turizmciler v.b. aktif ekonominin içerisinde yer alan birçok şirket, kuruluş ve şahsiyet derneğimizde yer alıyor.”

“GBİAD OLARAK EN BÜYÜK PROJEMİZ KULÜBÜMÜZE SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEKİLDE DESTEK OLMAK”

Aydın, dernek olarak en önemli hedeflerinin, Gençlerbirliği kulübüne sürdürülebilir şekilde maddi ve manevi destek sağlamak olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

Bu kapsamda kurulduğumuz günden beri imkanlarımız dahilinde çeşitli şekillerde kulübümüzün acil ihtiyaçlarından, Ankara dışı deplasman giderlerine ve kadın futbol takımımıza kadar her alanda destek olmaya çalışıyoruz. Altyapıda yetişen çocuklarımıza yönelik burs projemiz de yolda. Gençlerbirliği kültürüyle büyüdük, bu camiaya destek vermek bizim için bir asli görev. Her şey asırlık çınar Gençlerbirliği’miz için.”