ÇAVUŞ IŞIK

Mülkiyeti Basın İlan Kurumu’nda bulunan Kayseri’deki büro nitelikli taşınmaz, kapalı teklif usulü ile satışa çıkarıldı. İhaleye katılmak isteyenlerin, şartnamede belirtilen teklif dosyasını hazırlayarak 21 Temmuz 2025 saat 16.00’ya kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne ulaştırmaları gerekiyor.

Kocasinan ilçesinin Muammerbey Mahallesindeki 107 m2’lik büronun satışı için 2 milyon 600 bin TL muhammen bedel öngörülürken, katılımcılardan 78 bin TL’lik geçici teminat istenecek.

SÖZ KONUSU İHALE 22 TEMMUZ 2025 SALI GÜNÜ SAAT 10:00’DA YAPILACAK

Söz konusu büronun satış ihalesi, 22 Temmuz 2025 tarihinde saat 10:00’da, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’nün ‘Abdurrahman Nafiz Gürman Mah., General Ali Rıza Gürcan Cad., No:27 /1 İç Kapı No: 119, Platform Merter, A Blok, Kat: 2 PK:34173, Güngören/İSTANBUL adresinde yapılacak.

İstekliler, şartnamede belirtilen şekilde kapalı teklif usulü hazırlayacakları ilk tekliflerini, ihaleye katılım için belirlenen son başvuru tarihine kadar idareye ulaştıracak. Daha sonra belirtilen ihale günü ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunan isteklilerden katılım şartlarını sağlayanlarla açık artırma usulü ihale aşamasına geçilecek.

İhaleye katılım için, ilgili geçici teminatın yatırılması (banka teminat mektubu veya nakit) , Gayrimenkul Satışı Teklif Formu’nun usulünce doldurulup imzalanması, Satış Şartnamesi’nin satın alınarak tüm sayfaların imzalanması ve şartnamede belirtilen diğer belgelerin, şartnamede belirtilen biçimdeki teklif dosyası şeklinde, en geç 21.07.2025 tarihinde saat 16:00’a kadar idarenin Genel Müdürlük Binasında bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne (Tel: 0212 999 40 40 Faks: 0212 638 38 86 e-posta: [email protected]) ulaştırılmış olması gereklidir.

İhaleye katılım için şartname satın alınması zorunludur. Şartname, son başvuru tarihine kadar, mesai saatleri içinde, idarenin Genel Müdürlük Binası’nda bedelsiz olarak görülebilir. Şartname, 250,00 TL karşılığında idarenin Genel Müdürlük Binası (Abdurrahman Nafiz Gürman Mah., General Ali Rıza Gürcan Cad., No:27 /1 İç Kapı No: 119, Platform Merter, A Blok, Kat: 2 PK:34173, Güngören/İSTANBUL), Adana Şubesi’nden (Reşatbey Mah. Atatürk Cad. No:22 Gen İş Merkezi Kat:6 No:18 Seyhan/ADANA) satın alınabilecek.