YALÇIN ERCAN

İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, “Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna 283 Erkek ve 40 Kadın olmak üzere toplamda 323 Astsubay Öğrenci” temini için çağrı yaptı.

Temin ile ilgili detaylar, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinde yer alan “2025 Yılı JSGA Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Astsubay Öğrenci Başvuru Kılavuzu”nda belirtildi.

BAŞVURULAR 27 TEMMUZ 2025 TARİHE KADAR YAPILABİLECEK

Başvurular 27 Temmuz 2025 tarihine kadar https://vatandas.jandarma.gov.tr/ PTM/ Giris internet adresi JSGA Başkanlığı Personel Temin Yönetim Sistemi (PTM) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. PTM dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi, sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular PTM’den ilan edilecek. Başvuru kılavuzu okunmadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasında yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumlu olacak.

Söz konusu alıma ilişkin detaylı bilgiler ise Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) yerleşkesi; JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı Beytepe / Çankaya / ANKARA adresinden temin edilebilecek. (TEL: 0312 464 4836- Hafta içi saat: 08.00-12.00 / 13.30-17.00 / www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr)