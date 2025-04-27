Operasyonda 100 kilogramdan fazla marihuana ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kartal’da, Altayçeşme Mahallesi’nde bulunan ve petshop olarak faaliyet gösterdiği belirtilen bir iş yerine Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon, 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında gerçekleştirildi.

Kepenk Kapalı, İçeride Hareketlilik Vardı

Polis ekipleri, kepenkleri kapalı olan iş yerinde şüpheli hareketlilik tespit etti. Bunun üzerine adrese baskın düzenlendi. İçeriye giren ekipler, dört şüpheliyi suçüstü yakalarken, yapılan aramalarda valizler dolusu şeffaf poşetler içinde toplam 100 kilo 335 gram marihuana ele geçirildi.

50 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu

Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Ö.G., S.M.A., B.T. ve S.C.A. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Sahte Petshop ile Uyuşturucu Ticareti

Polisin başarılı operasyonu sayesinde, uyuşturucu satışı yapılan sahte petshop faaliyetlerine büyük darbe vurulmuş oldu. Soruşturmanın derinleştirilerek şebekenin diğer bağlantılarına da ulaşılması hedefleniyor.