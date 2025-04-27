Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Yürütülen çalışmalar kapsamında, dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.D. (59), düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Basın Bülteni @kayserivaliligi @ayd_atanur pic.twitter.com/DNvzcrRzlh— Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü (@KayseriEmniyeti) April 26, 2025
Editör: Haber Merkezi