Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

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Yürütülen çalışmalar kapsamında, dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.D. (59), düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Editör: Haber Merkezi