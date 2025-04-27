Konya’nın Altınekin ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 79 yaşındaki Hatice Akıncı ile gelini 55 yaşındaki Firdevs Akıncı yaşamını yitirdi. Kazada 4 kişi de yaralandı.

Feci kaza, gece saatlerinde Konya-Ankara kara yolu üzerinde, 63’üncü kilometrede meydana geldi. Ahmet Ulu'nun (38) kullandığı 06 CZK 042 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Mehmet Akıncı (28) yönetimindeki 42 PP 011 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan sürücüler Ahmet Ulu ve Mehmet Akıncı ile yolcular Merve Akıncı (23), Erol Akıncı (54), Firdevs Akıncı ve Hatice Akıncı yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Hatice Akıncı olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Firdevs Akıncı da, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Hatice ve Firdevs Akıncı’nın cenazelerinin, bugün ikindi namazı sonrası Araplar Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.