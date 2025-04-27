Ceren Kaynak İskit’in ölümünün ardından DİSK Basın-İş tarafından yapılan açıklamada, "Gazeteci dostumuz Ceren Kaynak İskit’i kaybettiğimizi büyük bir acıyla öğrendik. Ceren’in ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ceren’in cenaze bilgilerini belli olduğunda paylaşacağız." denildi.

Sosyal Medyada Yayılan Taziye Mesajları

İskit’in vefatı, birçok gazeteci arkadaşı ve basın çalışanı tarafından sosyal medyada taziye mesajlarıyla karşılandı. Birçok gazeteci, onun çalışma azmi ve toplumsal duyarlılığına olan hayranlıklarını dile getirerek, basın camiasının büyük bir kayıp yaşadığını belirttiler.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Ankara Şubesi, değerli meslektaşları Ceren Kaynak İskit’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını duyurdu. Dernek tarafından yapılan açıklamada, Ceren Kaynak İskit'in gazetecilik mesleğine olan bağlılığı, dayanışmacı ruhu ve toplumsal olaylarda gösterdiği kararlılık vurgulandı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Ankara Şubesi'nin açıklamasında, Ceren Kaynak İskit’in meslektaşlarıyla her zaman dayanışma içinde olduğu ve toplumun sorunlarını gündeme taşıyan haberlerle tanındığı belirtildi. Özellikle gazeteciliğin zorlukları ve güvencesizlikleri karşısında bile, mesleğini terk etmeyen bir gazeteci olarak örnek teşkil ettiği ifade edildi.

"Her zaman kamerasını alıp sahaya inen, toplumsal olaylara duyarlı, halkın sesi olmaktan vazgeçmeyen Ceren Kaynak İskit’in anısı, bizlere yol gösterecektir" denilen açıklamada, İskit’in gazetecilik mücadelesinin kendileri için büyük bir ilham kaynağı olduğu vurgulandı.

Kadın gazetecilik mücadelesine katkıları

Ceren Kaynak İskit, Türkiye’deki medya sektöründe kadın gazetecilerin karşılaştığı zorlukları ve baskıları sıkça dile getirmişti. 2015’teki Ankara Garı’ndaki terör saldırısının ardından hazırlanan medya raporlarında da yer almış, medyanın olayları nasıl manipüle ettiğini ve basın özgürlüğünün önemini savunmuştu.