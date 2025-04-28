Yangın, saat 23.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Manisa- Menemen yolu üzerinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Tesisin bahçesindeki açık alandaki plastik atıkların tutuşmasıyla başlayan yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Alevler, geri dönüşüm tesisinin dışında yer alan Manisa- Menemen yolundaki otluk alana da sıçradı. Hem tesisteki hem de otluk alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.