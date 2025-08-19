BAŞKAN VE 2 YARALI KIRIKKALE’YE SEVK EDİLDİ

Kazada yaralanan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, Belediye Meclis Üyesi Duran Sargın ve Keskin Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Zeki Kurtaran, Cihanbeyli Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi. Ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine getirilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan da hastaneye gelerek, Belediye Başkanı Cönger’e geçmiş olsun dileğinde bulundu, sağlık durumu ile ilgili doktorlardan bilgi aldı.