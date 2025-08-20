Ünlü oyuncu Barış Arduç, 26. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri kapsamında Ayhan Işık Özel Ödülü’ne layık görüldü. Ödül töreni, 15 Eylül Pazartesi günü Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin tiyatro ve sinema alanında yalnızca oyunculara verilen en uzun soluklu organizasyonu olan Sadri Alışık Ödülleri bu yıl da yetenekli isimleri ödüllendirecek. Sinema dalında Barış Arduç, “Beraber” adlı yapımdaki performansıyla Ayhan Işık Özel Ödülü’nü alacak.

Genç yetenekler de ödüllerle taçlandırılacak. Ekrem Bora Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü genç oyuncu Mina Demirtaş’a verilirken, usta yönetmen Erden Kıral adına takdim edilen Seçici Kurul Özel Ödülü, “Büyük Kuşatma” filmiyle Alp Öyken’in oldu.