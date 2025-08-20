Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Keyvan, ilçedeki muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşların taleplerini değerlendirdi. Etimesgut Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantıya Muhtarlık İşleri Müdürü Fatih Albayrak da katıldı.

Toplantıda muhtarlar, mahallelerinde yaşanan güncel sorunlar, öncelikli ihtiyaçlar ve vatandaşlardan gelen talepleri aktardı. Ayrıca belediyenin devam eden hizmetleri ve planlanan projeler hakkında kapsamlı bilgi edindiler. Muhtarlar, belediye ile kurulan güçlü iş birliğinin hizmetlerin daha hızlı ve etkili şekilde vatandaşlara ulaşmasına katkı sağladığını vurgulayarak, bu yaklaşım için Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu ve Başkan Yardımcısı Ebru Keyvan’a teşekkür etti.

“Önceliğimiz Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesi”

Toplantıda konuşan Ebru Keyvan, muhtarlarla iş birliğinin önemine dikkat çekti:

“Etimesgut’un her mahallesinin kendine özgü ihtiyaçları var. Biz de hizmetlerimizi bu farklılıkları gözeterek en uygun ve verimli şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Bugün muhtarlarımızla mevcut projelerimizi ve planlarımızı değerlendirdik. En büyük önceliğimiz vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve belediye hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamak. Muhtarlarımızın sahadan aktardığı öneriler bizim için yol gösterici. Bu katkılar sayesinde hizmetlerimizi daha hızlı ve doğru biçimde hayata geçireceğiz.”