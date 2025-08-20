CHP’nin delege seçimleri tüm Türkiye’de sürerken, Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Üreğli Mahallesi’nde gerginlik çıktı. Partililer arasında yaşanan tartışma nedeniyle seçim sandığı iptal edildi.
Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine süreci yöneten görevliler seçimi durdurdu. CHP Mamak İlçe Başkanlığı’nın, Üreğli Mahallesi’nde seçimlerin yeniden yapılmasına yönelik takvimi önümüzdeki günlerde netleştirmesi bekleniyor.
Delege seçimlerinde Kırmızı Mavi ve Beyaz listelerin yarıştığı belirtildi.
Muhabir: Melisa Sapaz