Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, rüşvet soruşturması kapsamında Antalya’da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Avusturya’nın Viyana kentinden Antalya’ya dönen Böcek, havalimanında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Böcek, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında daha önce Muhittin Böcek de tutuklanmış, gelini Z.K. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Savcılık, belediyeden ihale alan bazı kişilerin, hak ediş ödemeleri karşılığında Böcek ve yakınlarına rüşvet verdiği iddiasını soruşturuyor.