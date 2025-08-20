CHP’nin Türkiye genelinde sürdürdüğü delege seçimleri, Ankara’nın Mamak ilçesinde Duralıalıç Mahallesi için yapılan seçim gerginliğe sahne oldu. İlçe Başkanı Ali Rıza Erdek’e yönelik tepkiler giderek büyürken, seçim sürecinin kahvehane gibi küçük mekânlarda yapılması vatandaşların eleştirisine neden oldu.

Partililer, dar alanlarda yapılan seçimlerin şeffaflıktan uzak olduğunu belirterek, “Sandıklardan oy çalınabilir, güvenli değil” sözleriyle endişelerini dile getirdi. CHP’nin iç işleyişinde yaşanan bu kaos, hem parti üyeleri hem de mahalle sakinleri arasında tartışmalara yol açtı.