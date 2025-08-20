İtalyan gazeteci Fabrizio Romano tarafından yapılan yazılı açıklamada; Galatasaray, Manuel Akanji transferinde Manchester City ile 15 milyon sterlin bonservis bedeli üzerinde anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı ekip, önümüzdeki saatlerde Akanji’ye resmi teklifini sunarak süreci bu hafta içinde bitirmek istiyor.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray, Manuel Akanji'nin kalıcı transferi için Manchester City ile anlaşmaya yaklaşıyor.

15 milyon sterlinlik bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya varıldı, ancak son detaylar henüz belli değil.

Galatasaray, önümüzdeki saatlerde oyuncuya teklifini sunarak anlaşmayı bu hafta içinde tamamlamaya çalışacak."