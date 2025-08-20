Türkiye’nin en çok izlenen tarihi dizilerinden Kuruluş Osman, anlatısını Osman Gazi’den oğlu Orhan Bey’e taşıyor. Burak Özçivit’in anlaşmazlık nedeniyle diziden ayrılması sonrası yapım, radikal bir kararla ismini “Yükseliş Orhan” olarak değiştirdi. Yeni sezonda başrol koltuğunda genç yetenek Mert Yazıcıoğlu yer alacak. Ayrıca, Cihan Ünal Osman Bey’in yaşlılık dönemini canlandıracak, yönetmen koltuğunda ise Bülent İşbilen’e geçiş yapılacak.

