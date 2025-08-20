AFAD’ın verilerine göre deprem saat 01.30’da ve 4.3 büyüklüğünde gerçekleşti. Ancak uygulamanın 5.5 olarak duyurduğu deprem, yüksek sesli alarm nedeniyle farklı şehirlerdeki kullanıcıları da telaşlandırdı.

Kullanıcılardan Tepki

Sosyal medyada çok sayıda kişi yanlış bildirimden dolayı yaşadığı korku ve uykusuzluğu dile getirdi. “Yalancı çoban” benzetmesi yapılan uygulamanın güvenilirliği sorgulanmaya başlandı.

Daha Önce de Benzer Hata Yapıldı

Deprem Ağı, 12 Haziran’da da 3.5 büyüklüğündeki depremi 4.7 olarak bildirmişti. Kısa süre içinde iki kez tekrarlanan bu hatalar, kullanıcıların tepkisini artırdı