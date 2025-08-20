Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı verilere göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Yaylacık’ta 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 01:10 sularında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntının derinliği 10,6 kilometre olarak ölçüldü ve bölgedeki vatandaşlar kısa süreli bir sallantı yaşadı.

Depremin ardından saat 01:14’te 3,6 büyüklüğünde, 8,5 kilometre derinliğinde bir artçı sarsıntı daha kaydedildi.