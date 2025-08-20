Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Bursa Karacaali Gençlik Kampı’nda düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya geldi.

Etkinlikte Atasever, uzay yolculuğuna dair deneyimlerini paylaşarak gençlere ilham verdi. Bilim ve keşif dolu buluşmada, Türkiye’nin uzay vizyonuna dair önemli mesajlar veren Atasever, gençleri bu vizyonun bir parçası olmaya davet etti.

Uzay yolculuğuna dair deneyimlerini paylaşan Atasever, bilim ve keşif dolu bu buluşmada gençlere ilham vererek onları Türkiye'nin uzay vizyonunun bir parçası olmaya davet etti.