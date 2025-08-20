Ankara Kulübü Derneği, kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında tarih meraklılarını “Son Bulgularla Melhame-i Kübra” başlıklı bir söyleşide bir araya getiriyor. Etkinlik, 26 Ağustos 2025 tarihinde saat 18.00’de Ankara Kulübü Derneği’nin Başkent Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Söyleşide, Sakarya Meydan Muharebesi ve dönemin askeri hazırlıkları detaylı bir şekilde ele alınacak. Konuşmacılar arasında Can Hergül, Turgut Sarıfakıoğlu, Kadim Koç ve Serdar Yetim yer alıyor. Can Hergül, Subay Talimgahı ve Sakarya Meydan Muharebesi arasındaki ilişkiyi aktarırken, Turgut Sarıfakıoğlu 21 Temmuz-22 Ağustos döneminde yapılan hazırlıkları anlatacak. Kadim Koç, Sakarya Meydan Muharebesi’ni anlatacak, Serdar Yetim ise savaş alanındaki son durum ve Sakarya MM Derneği tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verecek.

Etkinlik, sorucevap kısmı ve konuklarla yapılacak söyleşi ile tamamlanacak. Tarih meraklıları ve savaş tarihi araştırmacıları için kaçırılmayacak bir program olarak öne çıkıyor.

Adres: Çamlıca 137. Sokak No: 2, Yenimahalle, Ankara