Bakan Fidan, Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Ankara’da bir araya geldi. Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında Fidan, Türkiye-Irak ilişkilerine, su iş birliği projelerine ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Irak’la Stratejik İlişkilerimizi Güçlendirmek İstiyoruz”

Fidan, “Komşumuz ve kardeşimiz Irak ile ilişkilerimize stratejik bir zaviyeden bakıyoruz. Irak’ın toprak bütünlüğünün korunması, terör örgütlerinden arındırılması ve istikrarlı bir yapı kazanması Türkiye açısından hayati önemdedir” ifadelerini kullandı.

Irak’ta 11 Kasım’da yapılacak temsilciler meclisi seçimlerine de değinen Fidan, “Irak halkının iradesine saygı duyuyoruz. Seçim sonuçları ne olursa olsun iş birliğimizi her alanda ilerletmekte kararlıyız” dedi.

“Fırat ve Dicle Hepimizin”

İki ülke arasındaki en önemli gündemlerden birinin su yönetimi olduğunu vurgulayan Fidan, “Irak’ın yaşadığı su sıkıntısını çok iyi biliyoruz. Fırat ve Dicle nehirleri hepimizin ortak kaynağı. Kuraklık ve iklim değişikliği hepimizi zorluyor. Türkiye olarak Devlet Su İşleri ve ilgili kurumlarımız aracılığıyla Irak’a destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Fidan, iki ülke arasında su paylaşımı ve altyapı ıslahı konularında ortak mekanizmalar kurulduğunu, bu çabaların teknik düzeyde ilerlediğini belirtti.

“Gazze’deki Süreç Aksamamalı”

Bakan Fidan, Gazze’de sağlanan anlaşmanın iki aşamalı bir plan üzerine kurulu olduğunu belirterek, “İlk aşamada 72 saat içinde rehinelerin ve tutukluların değişimi öngörülüyor. Aynı zamanda insani yardımların bölgeye girişi, yerinden edilmiş insanların dönüşü ve İsrail birliklerinin çekilmesi gerekiyor. Bu süreç kazasız yürütülmeli, provokasyonlara izin verilmemeli” ifadelerini kullandı.

“İkinci aşamanın da aksamadan devam etmesi çok önemli” diyen Fidan, “Sürecin durması, tekrar katliamlara dönülmesi anlamına gelir. Uluslararası toplum bu konuda üzerine düşeni yapmalı” şeklinde konuştu.

“Hiçbir Vatandaşımız Geride Kalmadı”

Gazze’deki tahliyelere ilişkin de bilgi veren Fidan, “Hiçbir vatandaşımız, hiçbir aktivist kardeşimiz geride kalmadı. 3 milletvekilimiz dahil herkes güvenli şekilde tahliye edildi. Ayrıca 21 ülkeden 76 yabancı aktivisti de ikinci grupta tahliye ettik. Türkiye’nin bu çabası sadece kendi vatandaşları için değil, insanlık adına yürütülüyor” dedi.

Iraklı Bakan Hüseyin: “Su Anlaşmasını Bağdat’ta İmzalamayı Planlıyoruz”

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ise, iki ülke arasındaki su iş birliği anlaşmasının kısa sürede imzalanacağını açıkladı. Hüseyin, “Uzun vadeli bir çerçeve anlaşması üzerinde mutabık kaldık. Türkiye ile diyalogdan memnunuz, bu görüşmeler bölgesel güvenliğe de katkı sağlayacak” dedi.

Hüseyin ayrıca, DEAŞ ile mücadelede Türkiye ile ortak hareket ettiklerini, terör unsurlarına karşı sınır ötesi koordinasyonun devam ettiğini vurguladı.