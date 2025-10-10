SÜMER TAŞKIRAN

AK Parti Ankara İl Kadın Kolları tarafından, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı’nın koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı olarak “Gazze İçin El Ele” kortej ve basın açıklaması programı düzenlendi.

Ankara’da Dışişleri Konutu ile İsrail Büyükelçiliği arasında oluşturulan kortejde, çok sayıda kadın ellerinde pankartlarla yürüyerek İsrail Büyükelçiliği önünde buluştu. Katılımcılar, sessiz bir dayanışma zinciri oluşturdu.

AYSEL AKGÜL KOÇAK: BARIŞ KADINLA MÜMKÜN

Programda konuşan AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Akgül Koçak, kadınların barışın sesi olduğunu vurguladı. Koçak, şu ifadeleri kullandı:

“Barış kadınla mümkündür. 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün ülkelerine güvenle dönmelerini sağladık. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların dönüşlerinde oradaydık. Hepsinin dilinde aynı temenni vardı: ‘Elimizden geleni yaptık, umarım Gazze’ye bir umut ışığı olabilmişizdir.’ İşte bugün o umut sözleri bu meydanda yankılanıyor. Nehirden denize özgür Filistin! Bugün bütün kimliklerimizden sıyrılarak sadece kadın kimliğimizle buradayız, çünkü bu mesele insanlık meselesidir. Biz slogan atmıyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz. Bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir. Bizim sessizliğimiz Gazze’nin en gür çığlığı olacaktır.”

Koçak, sözlerini “Sizleri de sessiz çığlık zincirimize davet ediyorum” diyerek tamamladı.

AYŞE KEŞİR: BU KONU SİYASETİN ÜSTÜNDE, İNSANLIĞIN KONUSU

Etkinliğe katılan AK Parti Düzce Milletvekili ve MKYK Üyesi Ayşe Keşir, Sonsöz Gazetesi’ne yaptığı açıklamada Gazze’de yaşananlara karşı tüm dünyada yükselen vicdan sesine dikkat çekti. Keşir, “Şu an tüm dünyada küresel bir intifada, bir ayaklanış var. Çünkü tüm dünyanın gözü önünde İsrail hem savaş suçu hem insanlık suçu işliyor.

Cumhurbaşkanımız 2009’da ‘One Minute’ dediğinde onu anlamayanlar, bugün İsrail’in pervasızlığını çok daha iyi görüyor. Birleşmiş Milletler kürsüsünde her defasında ‘Dünya beşten büyüktür’ diyerek Filistin’in sesi olan Cumhurbaşkanımızın ne kadar doğru bir yerde durduğunu bugün tarih bir kez daha gösteriyor" ifadelerini kullandı.

SESSİZ ÇIĞLIK, EN GÜR HAYKIRIŞIMIZ

Keşir, 81 ilde eş zamanlı yapılan eylemlerin sadece siyasi bir duruş değil, insanlık adına bir vicdan hareketi olduğunu vurguladı: “Bu konu siyasetin çok üstünde, tamamen insanlığın konusu. Akçakoca’da sahil eylemindeydik. Daha sonra Ankara’nın büyük mitingine katıldık. Şimdi de burada kadın kollarımızın sessiz çığlığındayız. Bu çığlığı bir kişi daha fazla duysun diye uğraşıyoruz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.”