İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Biz, sokaklarımızın, mahallelerimizin, ilçe ve şehirlerimizin huzur ve güvenliği için varız. Huzur varsa her şey mümkündür. Yatırım da üretim de. Hakkari'nin huzuru, Türkiye'nin huzurudur.' dedi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Personel Genel Müdürü Nedim Akmeşe, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ile Hakkari'ye gelen Bakan Yerlikaya, öğretmenevinde düzenlenen 'Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'na katıldı. Yerlikaya, toplantının ardından yaptığı açıklamada, huzurun ve güvenin idamesi noktasında Hakkari'de gelinen noktayı, her türlü suçla mücadelede kararlılıklarını yansıtan rakamları paylaşmak istediğini söyledi.

Hakkari'de bu kabine döneminde mal varlığına karşı işlenen suçları yüzde 47 azalttıklarını, 2 yıl önce 198 suç işlenmişken bu sayının 105'e indirildiğini belirten Yerlikaya, bunun daha da indirileceğini dile getirdi. Bu suç oranlarını aydınlatma oranının yüzde 88,6'a yükseldiği, bu oranın Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu bilgisini veren Yerlikaya, şöyle devam etti: 'Örneğin, evden hırsızlık bu güzel şehirde 2 yıl önce toplam 93 iken bu sayı 39'a düştü. Yani olay sayısı evden hırsızlıkta yüzde 58 azaldı. Aydınlatma oranı ise yüzde 79,5'in üzerinde. İş yerinden ve kurumdan hırsızlık 2 yıl önce 71 iken 2024'te 42'ye geriledi. Yani olay sayısında yüzde 41 düşüş yaşandı.

Bu alandaki aydınlatma oranımız da yüzde 93.' - 'Huzur varsa her şey mümkündür' Yerlikaya, Hakkari'de, bu kabine döneminde yapılan operasyonlarla 12 organize suç örgütünün çökertildiğini, 57 kişinin tutuklandığını, 24 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade etti. Yine bu kabine döneminde Hakkari'de 5 ton 278 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini, 128 şüphelinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığını belirten Yerlikaya, 'Hakkari'de düzensiz göçle mücadelede bu kabine dönemimizde 118 operasyon yapıldı, 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı, 17'sine adli kontrol hükümleri uygulandı. 893 düzensiz göçmen yakalandı ve ülkelerine geri gönderildi. Biz, sokaklarımızın, mahallelerimizin, ilçe ve şehirlerimizin huzur ve güvenliği için varız. Huzur varsa her şey mümkündür. Yatırım da üretim de. Hakkari'nin huzuru, Türkiye'nin huzurudur.' dedi. Toplantıya, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve MHP İl Başkanı Fatih Öztepe katıldı. Bakan Yerlikaya, toplantının ardından beraberindekilerle esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla çay içti, çocuklarla fotoğraf çektirdi, onlara hediye verdi. Daha sonra Hakkari Valiliğini ziyaret eden Yerlikaya, Vali ve Belediye Başkan Vekili Çelik'ten çalışmalarla ilgili bilgi aldı.